Зеленський на Донбасі вручив військовим нагороди



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Володимир Зеленський привітав воїнів з Днем захисника України

Президент зустрівся з військовими, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил

Президент Володимир Зеленський сьогодні, у День захисника України, прибув до зони Операції Об’єднаних сил, де вручив військовим державні нагороди.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет», - сказав Зеленський солдатам у Центрі морських операцій.

Також він вручив військовим державній нагороди та «цінні подарунки», що саме - не уточнюється.

«Також глава держави заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні проведення ООС та ознайомився з планом ділянок перспективного розмінування», = додали в прес-службі президента.

Нагадаємо, що 14 жовтня президент Зеленський приїхав на Донбас.

Також сьогодні п'ять військових підрозділів отримали почесні найменування.

До слова, у Києві сьогодні, в День захисника України відбувся традиційний Марш УПА. Цього разу він проходить під гаслом «Бій колаборантам!».

Учасники Маршу УПА прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади. Зокрема патріоти закликали владу ухвалити закон про колаборантів та звільнити Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.