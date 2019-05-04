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    Події в Україні

    У Харкові замінували торговий центр

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    Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території - У Харкові замінували торговий центр
    Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території

    Поліція проводить евакуацію

    У Харкові евакуювали торговельний центр через повідомлення про замінування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

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    «Повідомлення про закладення вибухівки в торговельному центрі на вулиці Героїв Праці надійшло до поліції сьогодні близько 12:00. За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян»,- інформує поліція.

    Також правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.

    Нагадаємо, у Львові правоохоронці перевірили сім об’єктів після повідомлення про мінування.

    Як повідомлялося, 27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані. Через годину поліцейські затримали 35-річного місцевого мешканця неподалік таксофона, з якого був зроблений дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово скоював аналогічні злочини.

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