У Харкові замінували торговий центр



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Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території

Поліція проводить евакуацію

У Харкові евакуювали торговельний центр через повідомлення про замінування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про закладення вибухівки в торговельному центрі на вулиці Героїв Праці надійшло до поліції сьогодні близько 12:00. За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян»,- інформує поліція.

Також правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці перевірили сім об’єктів після повідомлення про мінування.

Як повідомлялося, 27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані. Через годину поліцейські затримали 35-річного місцевого мешканця неподалік таксофона, з якого був зроблений дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово скоював аналогічні злочини.