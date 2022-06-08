Ситуація на півдні: в Херсоні окупанти пропонують гроші за підтримку «референдуму»

Прихильників серед населення у ворогів майже немає

Підрозділи ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід. Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Оскаженілий від незламності нашого народу ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню миколаївський напрямок. Намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії, обстріляно передмістя Миколаєва», – йдеться в повідомленні.

При спробі ворога провести повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний розвідник «Орлан-10» був влучно знищений вогнем зенітно-ракетного підрозділу.

В Бериславському районі Херсонщини важка ситуація через неможливість доставити туди гуманітарні вантажі. Тим часом окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії в області. У самому тимчасово окупованому Херсоні, так звана адміністрація готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму, однак прихильників серед населення майже немає.

Натомість Херсон регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з’являються державні прапори України.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією, внаслідок виконаннях вогневих завдань та нанесення чотирьох ударів по скупченню сил противника, попередньо відомо про знищення кількох одиниць броньованої техніки та складу боєприпасів. Остаточні втрати уточнюються.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі не має змін ані в кількості, ані в задачах.

Нагадаємо, у Миколаєві стало небезпечніше: ворог лупить із «Піонів».

Також у херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух.

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