У Хмельницькому МАФ збудували прямо на тротуарі (фото, відео)

Користувачів мережі обурило будівництво нової споруди на пішохідній зоні

У Хмельницькому посеред вулиці невідомі зводять черговий МАФ. Відео будівництва нової споруди на Старокостянтинівському шосе поширили в спільноті «Хмельницький Live» на Facebook.

Як зазначає автор відео, нова споруда з’явилася на перехресті з вулицею Водопровідною.

Цільове призначення нової будівлі поки не зрозуміле, оскільки жодної інформації поблизу будівництва хмельничани не виявили. На думку автора відео, викладеного у соцмережах, біля зупинки громадського транспорту зводять черговий магазин, попри те, що поруч розташовані кілька великих супермаркетів. Наразі, поки триває будівництво, через захисне риштування місця для пішоходів практично не залишилося, оскільки поруч припарковані близько десятка автомобілів.

Користувачів мережі обурило будівництво нової споруди на пішохідній чаcтині і вони жваво почали обговорювати майбутній МАФ . «І це при тому, що в місті заборонена установка нових кіосків. Хотілося би дізнатися, хто дає на це дозвіл!!», «На тому місті має бути кишеня для громадського транспорту, яка там приватна власність, це місцева влада дає дозвіл на таке безладдя!», «Нема слів, хто в місті градоначальник? Всі тротуари заліпили. По Зарічанській 14 біля Еліту вліпили кав'ярню, виїзд з двору закрили туйками, зранку напевно джипом господар стоїть на півдорозі», «Зате ні в кого грошей нема, а будови на кожному кроці, скоро будемо ходити лабіринтами», – пишуть обурені хмельничани.

Нагадаємо, на Хмельниччині школа, яку зводили 32 роки, опинилася в епіцентрі скандалу.

До слова, у місті Хмельницький стався скандал через співробітника тактичного загону патрульної поліції ТОР, який відмовився спілкуватися з жінкою українською мовою.