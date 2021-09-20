У київському метро з’являться наскрізні вагони: коли їх закуплять

Пасажири зможуть переходити із вагона у вагон, як у потягах Інтерсіті

Нові вагони закуплять за кошти ЄБРР

У Київському метрополітені з’являться нові наскрізні вагони, в яких пасажирам можна буде пересуватися, як у вагонах поїздів Інтерсіті. Планується придбання 25 таких вагонів.

Вагони закуплять за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. На 25 наскрізних і стільки ж звичайних вагонів витратять 50 млн євро.

У Київському метрополітені розповіли «Сьогодні», що 14 квітня закінчився прийом пропозицій першого етапу закупівлі нових метропоїздів.

Сюди входять:

запасні частини до вагонів і витратні матеріали,

обладнання та інструменти для обслуговування складів,

їх ремонт і супутні послуги.

Буде закуплено:

Лот №1: 5 п'ятивагонних поїздів (25 вагонів метро) без вільних проходів між ними.

Лот №2: 5 п'ятивагонних поїздів (25 вагонів метро) з вільним переходом між вагонами.

«Прийом пропозицій в рамках другого етапу процедури закупівлі буде оголошено після розгляду першого етапу. Орієнтовно це відбудеться у жовтні цього року», – повідомили в Київському метрополітені.

Незвичайні наскрізні вагони призначалися для зеленої гілки метро. Їх планували випустити на лінію, коли буде побудовано нові станції метро на Виноградар.

Як відомо, відкриття станції метро «Мостицька» навряд чи відбудеться в кінці 2021 року, як це раніше обіцяли київські чиновники. «Київметробуд» змінив терміни здачі станцій за договором, і зараз ця справа розглядається в судах.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2021 року мають відкрити нову станцію підземки «Мостицька», а вже потім для пасажирів відкриють і «Проспект Правди».

Згідно з проєктом нової підземки, всього заплановано будівництво чотирьох станцій від кінцевої «Сирець». Так, крім «Мостицької» та «Проспекту Правди», гілку продовжать станції «Виноградар» і «Вулиця Маршала Гречки», а також буде електродепо.