У Ялті на виборчу дільницю прийшов чоловік у костюмі коня

Незвичний виборець повеселив працівників дільниці

На одну з виборчих дільниць, що на території окупованого Росією Криму, прийшов чоловік у костюмі коня, одягнений, до того ж, у пальто. Інцидент трапився у Ялті. Про це повідомляє РИА «Новости». У відео, оприлюдненому, агентством, видно, як виборець покидає дільницю. При цьому присутні працівники гукають, що поява коня їх повеселила.

«Ну ти, кінь, дав», – чутно на відео.

За словами керівника так званої міської адміністрації Ялти Яніни Павленко, дивака помітили на 514 виборчій дільниці.

Як повідомляв «Главком», в Росії з 17 до 19 вересня проходять триденні парламентські вибори, де обирають депутатів Держдуми, представників місцевих зборів і муніципалітетів і губернаторів. Одночасно на території Придністров’я у п’ятницю, 17 вересня, було відкрито 17 дільниць для голосування, а 19 вересня буде відкрито ще 27 дільниць.

Нагадаємо, напередодні старту виборів у РФ російські журналісти опублікували резонансне розслідування, у якому стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

Коханка Лаврова нібито має великий вплив в МЗС РФ. Через неї навіть звільнили кількох чиновників. Таємна «дружина» Лаврова з родичами часто супроводжують його під час міжнародних офіційних візитів за кордон: вони подорожують із російською делегацією за державний рахунок і вказують метою своїх візитів дипломатичні зустрічі.

До речі, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

Крім того, за голосування на «виборах» до Держдуми мешканцям ОРДЛО окупанти дають «Снікерс».

Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.

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