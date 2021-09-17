На столичній Солом’янці вчитель побив п’ятикласника: деталі конфлікту (фото)

Батьки обурені ситуацією, а дирекція з поліцією зараз з’ясовують обставини конфлікту

Вчитель київської школи у Солом’янському районі столиці може втратити роботу через побиття п’ятикласника. Про інцидент пише «Вечірній Київ».

Як повідомляє видання, 56-річний вчитель трудового навчання у жорсткій формі намагався провчити учня. Батьки обурені ситуацією, а дирекція з поліцією зараз з’ясовують обставини конфлікту.

Інцидент трапився 15 вересня, у школі № 279, що у Солом’янському районі Києва. Після уроків п’ятикласник, 11-річний Матвій Гевельчук, поскаржився мамі на те, що вчитель трудового навчання – Ігор Снігірьов – тягав його за волосся, подряпав вухо та штовхнув. Школяр запевняє, що від поштовху впав на підлогу та сильно подряпав лікоть.

«Свідками цього стали однокласники сина. Я вирішила розібратися в ситуації та поговорила з вчителем в той же день. Він пояснив мені, що наче б то дитина вигадала, що її побили, та все спростував. Також вчитель припустив, що, можливо, мій син побився з кимось з однолітків на перерві», – коментує ситуацію мама потерпілого Світлана Гевельчук.

Такому поясненню вчителя жінка обурюється – мовляв, чому тоді травми лише в її сина. Сам же школяр пояснив мамі іншу версію. Він каже, що під час уроку інші діти «гралися ручками та плювалися папірцями». За словами хлопчика, він цього не робив, але коли ручка сусіда по парті впала на підлогу, нагнувся її підняти і в цей момент вчитель вирішив, що це, власне, він і порушує дисципліну. Підійшов до дитини, схопив за волосся, а вже потім, як запевняє Матвій, і за вухо. Однокласники хлопчика підтверджують цю інформацію.

Леся Дорош підтвердила журналістам, підтвердила, що такий інцидент справді був. Про цей випадок вона дізналась від класного керівника учня. Директорка запевнила, що зробить все можливе, аби спочатку з’ясувати усі обставини конфлікту і, якщо все підтвердиться, покарати винних.

Також директор зауважила, що за такий вчинок, вчителю загрожує догана або у найгіршому випадку – звільнення.

В адміністрації школи уточнили, що Ігор Снігірьов працює у цій школі п’ять років. За цей час на нього не надходило жодної скарги.

Обурені батьки дитини вже написали заяву до адміністрації школи, поліції та показали сина медикам. Зараз у справі буде розбиратись поліція.

Журналісти «Вечірнього Києва» поспілкувались із столичним адвокатом Дмитром Александровим про цей випадок. Він вважає, що вчителя можуть притягнути до відповідальності за статтею про «булінг учасника освітнього процесу».

Санкція статті передбачає штраф від 850 до 1700 гривень або до сорока годин громадських робіт. При цьому адвокат наголосив, що дітей, які стали свідками інциденту, можуть допитувати лише у присутності психолога.

Наразі вчителя трудового навчання відсторонили від роботи.

Нагадаємо, на Полтавщині студентка стріляла із арбалета у вчителів школи.

За попередньою інформацією, внаслідок нападу дівчини вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу – в руку.