«Велике будівництво» на Хмельниччині: школа, яку зводили 32 роки, опинилася в епіцентрі скандалу

Обласні посадовці кивають на Державну інспекцію архітектури та містобудування України, яка у стадії реорганізації

Учні Залузького ліцею на Хмельниччині, який 1 вересня 2021 року ввели в експлуатацію після 32 років будівництва, не отримують гарячих обідів. Як стало відомо «Главкому», проблема полягає у тому, що навчальний заклад не отримав відповідного документа, який дозволив би збільшити напругу електроенергії та під’єднати додаткові електроприлади для приготування їжі учням і 15 дошкільнятам.

Сільську школу на Хмельниччині будували з 1989 року. Фото з сайту ОДА

«Справа в тім, що обленерго та місцевий РЕМ не можуть під’єднати трансформатор, без відповідного документу (з 16 вересня його має видати Державна інспекція архітектури та містобудування України, до цього це робила Держархібудінспекція – «Главком»). Наразі школа отримує світло по проводці, яку провели будівельники. При цьому ця лінія заслабка і не зможе витягнути електроплити, які необхідні для приготування гарячих обідів. Тому наразі наші діти не можуть отримувати повноцінного харчування. Ми придумали певний вихід – закупили булочки та даємо дітям чай», – зазначила у коментарі «Главкому» директор сільського навчального закладу Надія Маєвська.

Замовник будівельних робіт Залузького ліцею і директор державного підприємства «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Андрій Колеснік повідомив, що зі свого боку необхідні документи передав на реєстрацію Держархібудінспекції ще у серпні. Але до цього часу вказане відомство так і не видало сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва (мається на увазі Залузького ліцею).

«Це питання не в нас, а в реорганізації Держархібудінспекції», – зазначив посадовець.

Схожу позицію висловив і заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук. За його словами, документи надійшли до Держархібудінспекції та зараз на опрацюванні.

«У школі є світло, освітній процес забезпечується. Із середи, 22 вересня країна входить у «жовту» зона карантину, і якщо у школі 80% працівників не вакциновані від Covid-19, то вони працюватимуть дистанційно», – наголосив заступник голови ОДА.

Пані директорка Залузького ліцею додатково прокоментувала «Главкому» слова високопосадовця щодо вакцинації.

«У нашій школі вакциновано 20 із 23 вчителів. Думаю, цього достатньо, аби заклад працював у «жовтій» зоні карантину. Якби там вони не вирішували питання із сертифікатом про прийняття в експлуатацію, але всі ми – люди, і можна під’єднати трансформатор, щоб діти отримували гаряче харчування», – вважає керівниця ліцею.

За даними порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, наразі зареєстровано лише декларацію про початок будівельних робіт загальноосвітньої школи в селі Залужжя по вул. Садовій, 1А Білогірського району Хмельницької області (коригування).

Наразі у Залузькому ліцею навчається 180 школярів і 15 дітей відвідує дитячий садочок при цьому навчальному закладі. Дітей довозять із 11 населених пунктів.

Вхідні двері навчального закладу прикрашає наліпка «Зроблено. Об’єкт програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».