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    Патрульний у Хмельницькому відмовився спілкуватися українською мовою (відео)

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    Полісмен заявив, що не зобов&rsquo;язаний розмовляти державною мовою - Патрульний у Хмельницькому відмовився спілкуватися українською мовою (відео)
    Полісмен заявив, що не зобов’язаний розмовляти державною мовою
    скріншот з відео

    Хмельницькі правоохоронці не знають українських законів

    У місті Хмельницький стався скандал через співробітника тактичного загону патрульної поліції ТОР, який відмовився спілкуватися з жінкою українською мовою.

    Відповідне відео було оприлюднено у Facebook депутатом місцевої облради Віктором Бурликом.

    «Незважаючи на те, що його кілька разів попросили виконати законну вимогу, а саме розмовляти з громадянами державною мовою, поліцейський принципово відмовлявся виконувати цю вимогу. Також дивує позиція його колег, які замість того, щоб зробити зауваження, тільки почали захищати його аргументами «а де в законі написано…», – розповів він.

    Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

    Також стався скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову.

    Нагадаємо, в Харкові співробітник одного з кафе на прохання перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами почав перекривляти її.

    Також у Харкові розгорівся мовний скандал, бо продавчиня місцевого кіоску не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою.

    Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

    25 квітня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про функціонування української мови як державної». Рішення підтримали 278 нардепів. П'ятий президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

    Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування та застосування української мови як державної у галузях суспільного життя по всій території України.

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    Теги: мова закон скандал українська мова Хмельницький поліція правопис
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    Патрульний у Хмельницькому відмовився спілкуватися українською мовою (відео)