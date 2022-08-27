Окупанти обстріляли шість громад Сумщини, поранені двоє людей

По прикордонню Сумської області зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін

Російські окупанти протягом дня випустили по прикордонних районах Сумської області понад 220 мін і снарядів, поранення дістали двоє людей. Про це у Фейсбуку повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«З 10-ї ранку до 10-ї вечора по прикордонню області зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін», – написав керівник області.

Під обстріли потрапили території:

Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району;

Зноб-Новгородської громади Шосткинського району;

Новослобідської громади Конотопського району.

У Новослобідській громаді поранено двох людей, членів однієї родини, міна прилетіла просто в їхній будинок. У селі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, поранено худобу.

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«Внаслідок обстрілу одного із сіл Білопільської громади пошкоджена повністю уся інфраструктура села. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки», – зазначив Живицький.

Він додав, що тут постраждалих, за попередніми даними, немає.

Російські окупанти у п'ятницю, 26 серпня, випустили близько 140 мін та снарядів по Сумській області.