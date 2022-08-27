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Окупанти обстріляли шість громад Сумщини, поранені двоє людей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли шість громад Сумщини, поранені двоє людей
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки
фото: Дмитро Живицький

По прикордонню Сумської області зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін

Російські окупанти протягом дня випустили по прикордонних районах Сумської області понад 220 мін і снарядів, поранення дістали двоє людей. Про це у Фейсбуку повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«З 10-ї ранку до 10-ї вечора по прикордонню області зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін», – написав керівник області.

Під обстріли потрапили території:

  • Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району;
  • Зноб-Новгородської громади Шосткинського району;
  • Новослобідської громади Конотопського району.

У Новослобідській громаді поранено двох людей, членів однієї родини, міна прилетіла просто в їхній будинок. У селі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, поранено худобу.

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«Внаслідок обстрілу одного із сіл Білопільської громади пошкоджена повністю уся інфраструктура села. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки», – зазначив Живицький.

Він додав, що тут постраждалих, за попередніми даними, немає.

Російські окупанти у п'ятницю, 26 серпня, випустили близько 140 мін та снарядів по Сумській області.

Теги: Сумщина обстріл окупанти

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