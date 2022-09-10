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У Харкові пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи
фото: Генштаб

Вибухи сталися у місті після оголошення повітряної тривоги

Сьогодні, 10 вересня, у мешканці Харкова знову чули вибухи у місті. Про це повідомляє «Суспільне».

«Харків'яни повідомляють про вибухи у місті», – зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що вибухи сталися у місті після оголошення повітряної тривоги.

Як повідомлялося, 9 вересня увечері російські загарбники обстріляли Київський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. 

Нагадаємо, триває сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує здійснювати вогневе ураження позицій наших підрозділів, вживає заходів щодо відновлення втраченого положення, з цією метою переміщує свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Харків війна вибух

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