Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Харкову з реактивних систем залпового вогню

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Харкову з реактивних систем залпового вогню
Росіяни знову вдарили по Харкову з РСЗВ
фото з відкритих джерел

Рашисти завдали удару по Київському району Харкова

Увечері російські загарбники обстріляли Київський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, без постраждалих», – написав очільник ОВА.

Він зауважив, що ворог б’є підступно та хаотично, а тому не слід ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, удень 9 вересня рашисти вчинили обстріл Харкова: вгатили в садочок та школу, поранені діти.

Як відомо, місто вже 198 діб постійно під ворожим вогнем.

Сьогодні вдень мер Харкова повідомив про потужний обстріл міста. Повідомлялося про прильоти в Шевченківському районі, а це центральна частина Харкова.

Також 9 вересня окупанти вже атакували Харків ракетами та реактивними системами: є загиблі.

Раніше повідомлялося, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

Як відомо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Читайте також:

Теги: ворог окупанти Щастя Харків

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед знахідок виявилось багато зброї
Звільнення Балаклії. Окупанти залишили розкішні трофеї (відео)
Сьогодні, 18:53
Рашисти дзвонять додому і просять вказати їм дорогу 
Окупанти під натиском ЗСУ тікають із Харківщини на велосипедах – розвідка
Сьогодні, 18:19
Гіркін вже давно нервує через невдалі дії окупантів
Терорист Гіркін дав невтішний для окупантів прогноз війни (відео)
Сьогодні, 13:18

Події в Україні

Окупанти вдарили по Харкову з реактивних систем залпового вогню
Окупанти вдарили по Харкову з реактивних систем залпового вогню
На війні загинув оператор телеканалу «Прямий»
На війні загинув оператор телеканалу «Прямий»
Обстріл лікарні на Сумщині: постраждали вісім людей
Обстріл лікарні на Сумщині: постраждали вісім людей
Протести на українсько-польському кордоні: пункт пропуску розблоковано
Протести на українсько-польському кордоні: пункт пропуску розблоковано
Розвідка повідомила, як вплине контрнаступ ЗСУ на обмін полоненими
Розвідка повідомила, як вплине контрнаступ ЗСУ на обмін полоненими
На Херсонщині рашисти шукали своїх дезертирів зі зброєю та вертольотами
На Херсонщині рашисти шукали своїх дезертирів зі зброєю та вертольотами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Путін терміново скликає Радбез
96K
Україна проведе демілітаризацію Північної Кореї
82K
ЗСУ повідомили, що роблять із захопленою технікою ворога
77K
Україна в ООН назвала єдиний вихід для Путіна
73K
Здавайтесь або ліквідуємо: мелітопольські партизани звернулися до колаборантів (відео)
43K
Гарматне м’ясо, а хотілося на море: передсмертна записка бойовика «ЛНР»

Новини

П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Сьогодні, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Сьогодні, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Сьогодні, 19:22
Що зараз відбувається на Херсонщині: повний звіт влади
Сьогодні, 19:04
ЗСУ спалили ворожий комплекс «Москва-1» вартістю $57 млн (фото) 
Сьогодні, 18:41

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту