Окупанти вдарили по Харкову з реактивних систем залпового вогню
Рашисти завдали удару по Київському району Харкова
Увечері російські загарбники обстріляли Київський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, без постраждалих», – написав очільник ОВА.
Він зауважив, що ворог б’є підступно та хаотично, а тому не слід ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо, удень 9 вересня рашисти вчинили обстріл Харкова: вгатили в садочок та школу, поранені діти.
Як відомо, місто вже 198 діб постійно під ворожим вогнем.
Сьогодні вдень мер Харкова повідомив про потужний обстріл міста. Повідомлялося про прильоти в Шевченківському районі, а це центральна частина Харкова.
Також 9 вересня окупанти вже атакували Харків ракетами та реактивними системами: є загиблі.
Раніше повідомлялося, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.
Як відомо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.
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