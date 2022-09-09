Окупанти вдарили по Харкову з реактивних систем залпового вогню

Росіяни знову вдарили по Харкову з РСЗВ

Рашисти завдали удару по Київському району Харкова

Увечері російські загарбники обстріляли Київський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, без постраждалих», – написав очільник ОВА.

Він зауважив, що ворог б’є підступно та хаотично, а тому не слід ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, удень 9 вересня рашисти вчинили обстріл Харкова: вгатили в садочок та школу, поранені діти.

Як відомо, місто вже 198 діб постійно під ворожим вогнем.

Сьогодні вдень мер Харкова повідомив про потужний обстріл міста. Повідомлялося про прильоти в Шевченківському районі, а це центральна частина Харкова.

Також 9 вересня окупанти вже атакували Харків ракетами та реактивними системами: є загиблі.

Раніше повідомлялося, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

Як відомо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.