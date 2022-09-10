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Кремль знайшов нове виправдання поразці на Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль знайшов нове виправдання поразці на Харківщині
Рашисти вигадали нову спеціальну операцію на Харківщині
фото: Генштаб

Росія заявила, що вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку

Міноборони країни-агресорки вигадало нове пояснення своїм невдачам на Харківському напрямку. У відомстві заявили, що для досягнення мети «спецоперації» було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Міноборони РФ.

З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію так званої «ДНР».

«Протягом трьох днів була проведена операція по згортанню і організації перекидання ізюмсько-балаклійської групи військ на територію Донецької народної республіки. В ході цієї операції був проведений ряд відволікаючих і показових заходів з позначенням реальних дій військ», – заявили в Міноборони РФ.

Тим часом, російський «військовий кореспондент» Олександр Коц повідомив про відхід російських військ із Куп'янська після наступу ЗСУ. Нагадаємо, сьогодні ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів.

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Теги: ЗСУ окупанти росія Харківщина війна

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