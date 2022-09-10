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Окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород
Росіяни покидають Вовчанськ
фото з відкритих джерел

Досі окупанти називали Вовчанськ штабним містом та центром окупованої Харківщини

Депутат «Єдиної Росії» Євген Євтушенко анонсував перенесення штабу з тимчасово окупованого Вовчанська, що на Харківщині, до Бєлгорода. Він також повідомив про відхід російських військ із міста.

Окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород фото 1

Тим часом, у самому Бєлгороді такій події явно не зраділи. У місцевих Telegram-каналах містяни пишуть – їхньої згоди на таке переміщення не питали. Тепер, мовляв, і Бєлгород буде під ударом.

Окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород фото 2

Нагадаємо, у ході вересневого українського наступу в Харківській області російські загарбники перенесли окупаційну адміністрацію області з Купʼянська до Вовчанська.

Раніше співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще шести колаборантів, які обіймають «посади» в органах місцевої влади та силових структурах на тимчасово окупованих територіях. 

Зокрема, підозру від СБУ отримав колишній голова Вовчанської територіальної громади на Харківщині, який в умовах воєнного часу перейшов на бік ворога.

 

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