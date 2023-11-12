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У Харкові пролунав потужний вибух, повітряна тривога не оголошувалася

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Харкові пролунав потужний вибух, повітряна тривога не оголошувалася
Вибух у Харкові не пов'язаний із ворожою атакою
фото: скріншот із відео

Вибух стався на одній із заправок, яка розташована у західній частині міста

У неділю, 12 листопада, вранці пролунав потужний вибух у Харкові. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряна тривога у місті та області не оголошувалася. Вибух не пов'язаний із ворожою атакою, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Як пишуть місцеві пабліки, ймовірно, вибух стався на одній із заправок, яка розташована у західній частині міста.

Через інцидент перекрили рух транспорту на одній із вулиць. Правоохоронець розвертає автомобілі, які планували їхати повз місце, де стався вибух.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів. 

 

 

Теги: Харків вибух тривога

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