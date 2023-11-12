У Харкові пролунав потужний вибух, повітряна тривога не оголошувалася

Вибух у Харкові не пов'язаний із ворожою атакою

Вибух стався на одній із заправок, яка розташована у західній частині міста

У неділю, 12 листопада, вранці пролунав потужний вибух у Харкові. Про це повідомляє Суспільне.

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Повітряна тривога у місті та області не оголошувалася. Вибух не пов'язаний із ворожою атакою, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Як пишуть місцеві пабліки, ймовірно, вибух стався на одній із заправок, яка розташована у західній частині міста.

Через інцидент перекрили рух транспорту на одній із вулиць. Правоохоронець розвертає автомобілі, які планували їхати повз місце, де стався вибух.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.