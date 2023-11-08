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На Харківщині росіяни скинули на поліцейських гранату (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Харківщині росіяни скинули на поліцейських гранату (фото)
Автівка поліцейських, які потрапили під обстріл на Харківщині
фото: Сергій Болвінов / Facebook

Правоохоронці отримали контузії, але врятувалися

Російські окупанти скинули з дрона гранату на автомобіль поліції на Харківщині. Правоохоронці в цей момент їхали затримувати колаборантів. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

За словами правоохоронця, інцидент стався у Дворічній на Куп'янщині.

«Звук безпілотника впізнали одразу, розповідає слідчий Микола Харченко. В машині їх їхало троє – дільничний на пасажирському сидінні та оперативник за кермом. Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони – мішень», – розповів Болвінов.

За його словами, поліцейські спочатку спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться. Правоохоронці вистрибнули з автівки за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вибухівка поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання. Він та в його колеги отримали контузії, але змогли врятуватися.

Автівка поліцейських, які потрапили під обстріл на Харківщині
Автівка поліцейських, які потрапили під обстріл на Харківщині
фото: Сергій Болвінов / Facebook

Нагадаємо, що наприкінці жовтня цьогоріч внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині було поранено чотирьох поліцейських. 

До слова, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

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Теги: Харківщина поліція обстріл

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