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Атака на Харків: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Харків: влада повідомила про наслідки
У Харкові пошкоджено цивільні об'єкти
фото: Суспільне Харків

Росія завдала близько 10 ударів безпілотниками Shahed по Харкову

У ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів. Про це Суспільному Харків розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Унаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад та авто в Основ'янському та Шевченківському районах міста.

Атака на Харків: влада повідомила про наслідки фото 1
фото: Суспільне Харків

«Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій», – розповів Чубенко.

Зараз рятувальники розбирають завали.

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Наслідки нічної атаки
фото: Суспільне Харків

Станом на 03:15 інформації про загиблих або поранених немає, зазначив речник прокуратури.

Нагадаємо, вночі 3 листопада в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повідомлялося про влучання по цивільних об'єктах в одному з районів. 

Теги: Харків росія рятувальники влада

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