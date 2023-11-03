Атака на Харків: влада повідомила про наслідки

Росія завдала близько 10 ударів безпілотниками Shahed по Харкову

У ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів. Про це Суспільному Харків розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Унаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад та авто в Основ'янському та Шевченківському районах міста.

фото: Суспільне Харків

«Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій», – розповів Чубенко.

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Зараз рятувальники розбирають завали.

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Наслідки нічної атаки фото: Суспільне Харків

Станом на 03:15 інформації про загиблих або поранених немає, зазначив речник прокуратури.

Нагадаємо, вночі 3 листопада в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повідомлялося про влучання по цивільних об'єктах в одному з районів.