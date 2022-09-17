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ЗСУ одним ударом «демілітаризували» 180 рашистів у Херсоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ одним ударом «демілітаризували» 180 рашистів у Херсоні
Українські воїни вдарили по будівлі «Алкоресурс», де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога
фото ілюстративне

Росгвардія та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих

Українські воїни 10 вересня завдали удару по будівлі ТОВ «Алкоресурс» у Херсоні, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ «Алкоресурс», де розміщувався особовий склад та військова техніка противника», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 вересня, українські захисники ліквідували ще близько 200 рашистів. Загалом із 24 лютого по 17 вересня Збройні сили України знищили приблизно 54250 російських окупантів.

До слова, триває 206-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.

Теги: втрати Генштаб окупанти ЗСУ

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