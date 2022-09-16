В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи (відео)

Повідомляється, що впало не менше п'яти ракет

Сьогодні зранку, 16 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Херсоні чути вибухи», – йдеться у повідомленні.

При цьому місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи були дуже сильними.

«Херсон вдарили прямо біля будівлі обласної адміністрації. Пишуть, що впало не менше 5 ракет», – повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили на Херсонщині штурмовий літак окупантів.

Триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.