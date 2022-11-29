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У Херсоні лунають вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Херсоні лунають вибухи
фото ілюстративне

Наразі офіційної інформації про причину вибухів немає.

У Херсоні вчетверте за день чути вибухи, у звільненому обласному центрі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Херсоні знову чути гучні вибухи», – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Наразі офіційної інформації про причину вибухів немає. В області та місті оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, російські загарбники 29 листопада завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. Постраждалих немає.

Вороги обстрілюють Херсон із реактивних систем залпового вогню та мінометів. За минулу добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 21 раз, є влучання у житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Теги: окупанти Херсон ЗСУ війна

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