Рашисти обстріляли обласну лікарню в Херсоні
На щастя, постраждалих немає
Російські загарбники 29 листопада завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. Постраждалих немає. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна. Постраждалих немає», – поінформував Тимошенко.
Вороги обстрілюють Херсон із реактивних систем залпового вогню та мінометів.
За минулу добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 21 раз, є влучання у житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, також окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині.
Як відомо, у Лимані Донецької області окупанти завдали удару із «Градів» по житловому сектору.
Також напередодні рашисти обстріляли Дніпро. Під ракетний удар потрапило одне з приватних підприємств міста.
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