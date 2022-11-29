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Рашисти обстріляли обласну лікарню в Херсоні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли обласну лікарню в Херсоні 
У будівлі вибиті вікна 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

На щастя, постраждалих немає 

Російські загарбники 29 листопада завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. Постраждалих немає. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 
«Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна. Постраждалих немає», – поінформував Тимошенко. 

Рашисти обстріляли обласну лікарню в Херсоні  фото 1

Вороги обстрілюють Херсон із реактивних систем залпового вогню та мінометів. 

За минулу добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 21 раз, є влучання у житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, також окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині.

Як відомо, у Лимані Донецької області окупанти завдали удару із «Градів» по житловому сектору.

Також напередодні рашисти обстріляли Дніпро. Під ракетний удар потрапило одне з приватних підприємств міста. 

Теги: окупанти Херсон обстріл

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