Рашисти обстріляли обласну лікарню в Херсоні 

На щастя, постраждалих немає

Російські загарбники 29 листопада завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. Постраждалих немає. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна. Постраждалих немає», – поінформував Тимошенко.

Вороги обстрілюють Херсон із реактивних систем залпового вогню та мінометів.

За минулу добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 21 раз, є влучання у житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, також окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині.

Як відомо, у Лимані Донецької області окупанти завдали удару із «Градів» по житловому сектору.

Також напередодні рашисти обстріляли Дніпро. Під ракетний удар потрапило одне з приватних підприємств міста.