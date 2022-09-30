У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків

Окупанти погрозами та шантажем змушують українців брати паспорти РФ

Російські окупанти продовжують чинити злочини на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

Окупаційне керівництво тимчасово зайнятих територій примушує місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти Російської Федерації. Так, в місті Маріуполь вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського.

В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Російської Федерації до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей, які наразі тимчасово окуповані та очікують на звільнення від Росії. «Укази» російський диктатор підписав 30 вересня.

Триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.