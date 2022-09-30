Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків
Окупанти тероризують мешканців Херсона
фото з відкритих джерел

Окупанти погрозами та шантажем змушують українців брати паспорти РФ

Російські окупанти продовжують чинити злочини на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

Окупаційне керівництво тимчасово зайнятих територій примушує місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти Російської Федерації. Так, в місті Маріуполь вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського.

В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Російської Федерації до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей, які наразі тимчасово окуповані та очікують на звільнення від Росії. «Укази» російський диктатор підписав 30 вересня.

Триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: окупанти окупація Херсон Херсонщина росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по Дніпру «Іскандером», згоріло 100 автобусів
Окупанти вдарили по Дніпру «Іскандером», згоріло 100 автобусів
Сьогодні, 05:58
У Дніпрі внаслідок ракетного удару по автопарку згоріло понад 100 автобусів
Головне за ніч: удар по Дніпру та Миколаєву, нова допомога від США
Сьогодні, 07:43
ОМОН затримав одного з демонстрантів під час акції протесту проти мобілізації 21 вересня в Москві
Як повалити Путіна? Що говорить наука агресор
Сьогодні, 08:00

Події в Україні

ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога
У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)
У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)
Окупантам світить котел під Лиманом. ЗСУ прорвали оборону
Окупантам світить котел під Лиманом. ЗСУ прорвали оборону
Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю
Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю
У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків
У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків
Влада назвала кількість жертв нічного удару по Дніпру (фото)
Влада назвала кількість жертв нічного удару по Дніпру (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
128K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
83K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
80K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
68K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
24K
Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка

Новини

ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту