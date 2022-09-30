Головне за ніч: удар по Дніпру та Миколаєву, нова допомога від США

У Дніпрі внаслідок ракетного удару по автопарку згоріло понад 100 автобусів

Окупанти атакували ракетами та дронами-камікадзе мирних жителів України

Пропонуємо вам головні новини ночі 30 вересня, які ви могли проспати.

Дрони-камікадзе атакували два міста

Уночі ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв.

На Миколаївщині є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби.

Ракетні удари по Дніпру та Миколаєву

У ніч на 30 вересня російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер» по автобусному парку у Дніпрі. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Загалом в автопарку згоріло понад 100 автобусів.

У Миколаєві пролунало сім вибухів. Російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район. Одна ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди.

Згодом стало відомо, що з-під завалів дев’ятиповерхового будинку в Миколаєві, в який влучила російська ракета, рятувальники витягли жінку. Поранено вісім мирних жителів.

Потужний ураган накрив американський штат Флорида

Ураган четвертого ступеня Іен накрив американський штат Флорида і призвів до загибелі щонайменше семи людей. Як уточнює влада, шестеро людей загинули в окрузі Шарлотт, ще одну жертву стихії зафіксовано в окрузі Волуша.

Путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей

Очільник Кремля Володимир Путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей, які наразі тимчасово окуповані та очікують на звільнення від Росії. «Укази» російський диктатор підписав 30 вересня.

Нова допомога США Україні

Сенат США 29 вересня ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який зокрема передбачає виділення близько 12 млрд доларів Україні.

Законопроєкт забезпечує фінансування уряду до 16 грудня і ухвалений перед закінченням 2022 фінансового року в п’ятницю, 30 вересня.

Переговори Ердогана з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили можливість поновлення переговорів між РФ та Україною.