Окупанти вдарили по Дніпру «Іскандером», згоріло 100 автобусів

Філатов попередив, що завтра низка маршрутів громадського транспорту працюватиме з перебоями

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що російські окупанти вдарили ракетою Іскандер по автобусному парку.

Філатов попередив, що завтра низка маршрутів громадського транспорту працюватиме з перебоями. Загалом в автопарку згоріло понад 100 автобусів.

«Шановні земляки. Коротко, без подробиць. Але я зобов'язаний сказати всім, кого це стосується. Ці убл@дки розвалили Іскандером звичайне міське АТП. Тому кому завтра їхати маршрутами: 73, 87А, 101А, 106, 107, 146А и 146Б, будь ласка, плануйте свій час і не лайтеся за затримки. UPD: Згоріло більше 100 автобусів», - заявив мер.

Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.