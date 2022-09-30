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ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Ракетні війська і артилерія б'ють по позиціях ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 вересня

Триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 вересня.

За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них - Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У той же час, у республіці Білорусь з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами РФ. Також відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил республіки Білорусь та Росії із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противник не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад п’ятдесяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Злочини окупантів

Окупаційне керівництво тимчасово зайнятих територій примушує місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти Російської Федерації. Так, в місті Маріуполь вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського. В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Російської Федерації до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

Втрати ворога

За уточненою інформацією, протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках, а саме:

  • в населеному пункті Бахмутівка Луганської області в результаті удару по району зосередження противника понад 50 військовослужбовців загинули, знищено 17 одиниць ворожої техніки;
  • в населеному пункті Токмак Запорізької області до 50 військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки;
  • в Гуляйпільському районі Запорізької області до 40 військовослужбовців противника зазнали поранення;
  • в місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад 50 окупантів.

Наші перемоги

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, двадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім БпЛА, зокрема, п’ять - іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п’ять командних пунктів, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що безпосередня участь Білорусі у війні в Україні на боці Росії залишається малоймовірною.

Читайте також: ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW

Теги: Генштаб ЗСУ окупанти Україна війна росія

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