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Путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей
Путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей
фото з відкритих джерел

У тексті опублікованих указів господар Кремля цинічно апелює до «принципів і норм міжнародного права»

Очільник Кремля Володимир Путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей, які наразі тимчасово окуповані та очікують на звільнення від Росії. Про це повідомляється на сайті президента РФ.

«Укази» російський диктатор підписав 30 вересня.

У тексті опублікованих указів господар Кремля цинічно апелює до «принципів і норм міжнародного права», зокрема до принципу про «рівноправність та самовизначення народів, який закріплений в Статуті ООН».

В указах російського президента також йдеться про «волевиявлення» на псевдореферендумах, які відбувалися на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Таким чином Володимир Путін ухвалив «визнати державний суверенітет та незалежність» Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

Сполучені Штати Америки вже заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Сербія також не визнає результатів російських «референдумів» у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Теги: Запоріжжя путін незалежність Сербія влада суверенітет звільнення диктатор

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