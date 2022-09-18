У Херсоні пролунали вибухи, над містом піднявся чорний дим

Займання могло статись у районі військової частини, де дислокувалися загарбники

У тимчасово окупованому Херсоні у неділю, 18 вересня, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи стались у районі військової частини, яку могли використовувати російські окупанти. Про це повідомляють херсонські телеграм-канали з посиланням на місцевих мешканців.

За даними містян, у Херсоні чули вибухи в районі «Ювілейного». Після цього над містом піднявся чорний дим. У соцмережах припускають, що займання могло статись у районі військової частини, де дислокувались російські загарбники.

Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

Нагадаємо, напередодні ввечері у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Після цього місцеві чули стрілянину.

Також 16 вересня у Херсоні пролунали вибухи. Пропагандистські ЗМІ писали, що «впало не менше п'яти ракет».