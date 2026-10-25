У Херсоні росіяни атакували маршрутку, є загиблий
Шестеро людей отримали поранення, вони перебувають у лікарні
У Херсоні внаслідок удару російського безпілотника по маршрутці загинув чоловік, ще шестеро людей отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні, один із них – у тяжкому стані. Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, інформує «Главком».
Російський дрон атакував маршрутку в Центральному районі Херсона. Унаслідок удару шестеро людей отримали мінно-вибухові травми, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Згодом стало відомо, що в лікарні помер чоловік 1959 року народження, який дістав тяжкі поранення під час атаки.
За словами Ярослава Шанька, наразі поранені перебувають у медичному закладі у стані середньої тяжкості. Жінки 63, 67, дівчина 21 року та чоловіки 67, 68 та 52 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі триває дообстеження.
Загалом росіяни протягом дня били по регіону з реактивної та ствольної артилерії, а також застосовували безпілотники різних типів.
Херсонська обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за частинами 1, 2 статті 438 Кримінального кодексу України – «Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством».
Нагадаємо, уночі 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, застосувавши вісім керованих авіабомб.
Також контррозвідка Служби безпеки України затримала у Херсоні агента ФСБ, якого російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення та тривалий час тримала у «сплячому» режимі. За даними слідства, після активації він збирав інформацію про розташування українських захисників для підготовки російських ударів.
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