У Херсоні росіяни атакували маршрутку, є загиблий

Шестеро людей отримали поранення, вони перебувають у лікарні

У Херсоні внаслідок удару російського безпілотника по маршрутці загинув чоловік, ще шестеро людей отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні, один із них – у тяжкому стані. Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, інформує «Главком».

Російський дрон атакував маршрутку в Центральному районі Херсона. Унаслідок удару шестеро людей отримали мінно-вибухові травми, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Згодом стало відомо, що в лікарні помер чоловік 1959 року народження, який дістав тяжкі поранення під час атаки.

За словами Ярослава Шанька, наразі поранені перебувають у медичному закладі у стані середньої тяжкості. Жінки 63, 67, дівчина 21 року та чоловіки 67, 68 та 52 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі триває дообстеження.

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Загалом росіяни протягом дня били по регіону з реактивної та ствольної артилерії, а також застосовували безпілотники різних типів.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за частинами 1, 2 статті 438 Кримінального кодексу України – «Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством».

Нагадаємо, уночі 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, застосувавши вісім керованих авіабомб.

Також контррозвідка Служби безпеки України затримала у Херсоні агента ФСБ, якого російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення та тривалий час тримала у «сплячому» режимі. За даними слідства, після активації він збирав інформацію про розташування українських захисників для підготовки російських ударів.