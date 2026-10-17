Росія скинула вісім авіабомб на Херсон: загинула людина, є багато поранених
Серед постраждалих – троє дітей
Уночі 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, застосувавши вісім керованих авіабомб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Пошкоджено десять багатоповерхових житлових будинків. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще 21 дістала поранення, серед них троє дітей.
Через влучання виникли пожежі, а частина мешканців опинилася під завалами. Під час пошуково-рятувальної операції співробітники ДСНС врятували з-під завалів сімох людей.
Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару повністю завершено. Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та 332 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 293 повітряні цілі, зокрема чотири крилаті ракети «Калібр» та 289 дронів. Водночас зафіксовано влучання на 22 локаціях, ще на трьох впали уламки збитих цілей.
Унаслідок російської атаки на Харків постраждали 15 людей, серед яких троє дітей. У Немишлянському районі пошкоджено житлові багатоповерхівки та складську будівлю. На Вінниччині поранення дістали шестеро людей, одна з яких перебуває в реанімації. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Вінниці виникли перебої з електропостачанням.
Крім того, російські війська вдарили по житловій забудові Запоріжжя. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема 11-річна дівчинка. Пошкоджено багатоквартирні будинки, виникли пожежі.
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