Генштаб РФ заявив про «режим тиші» на Херсонщині

Російська сторона пояснює рішення гуманітарною операцією в районі Олешок і планами доставити соціально важливі вантажі

Російські військові заявили про запровадження «режиму тиші» на Херсонському напрямку з 4:00 за московським часом 27 жовтня. Окупанти пояснили це необхідністю проведення гуманітарної операції в районі Олешок, Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, пише «Главком».

За його словами, для забезпечення безпеки людей і доставки соціально важливих вантажів країна-агресор планує провести інженерну розвідку та організувати безпечний рух гуманітарної колони.

Водночас заява російського Генштабу сама по собі не підтверджує фактичного припинення бойових дій на цьому напрямку. Окупанти вже неодноразово порушували «режим тиші», які самі ж і оголошували.

Нагадаємо, що Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.