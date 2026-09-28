Затримано «сплячого» агента ФСБ, який готував удари по Херсону

Колишній авіатехнік ЗСУ збирав дані про позиції українських військових для російської спецслужби

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Херсоні агента ФСБ, якого російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення та тривалий час тримала у «сплячому» режимі. За даними слідства, після активації він збирав інформацію про розташування українських захисників для підготовки російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За даними контррозвідки, затриманий раніше був авіатехніком армійської авіації ЗСУ. У 2018 році він звільнився зі служби, а під час окупації Херсона у 2022 році увійшов до агентурного апарату ФСБ.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини російська спецслужба залишила свого агента в обласному центрі. Він тривалий час не отримував активних завдань і перебував у так званому «режимі очікування».

У СБУ зазначають, що перед відступом із Херсона росіяни включили його до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» та передали йому вогнепальну зброю.

Згодом ФСБ активувала агента та доручила йому відстежувати місця розташування українських військових у Херсоні. За даними слідства, росіяни планували використовувати отриману інформацію для ударів керованими авіабомбами, безпілотниками та реактивною артилерією.

Для збору розвідданих чоловік використовував власний автомобіль та об'їжджав місто. Завдяки військовому досвіду й знанню місцевості він наносив оборонні об'єкти на топографічну карту, а також фотографував потенційні цілі на телефон.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час підготовки до передачі зібраних даних російському куратору після чергової розвідувальної поїздки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ, вогнепальну зброю, яку росіяни передали йому як «нагородну», а також прокремлівську символіку.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Матеріали кримінального провадження передали до суду. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. У разі обвинувального вироку йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що військова контррозвідка СБУ затримала мешканця Львівщини, якого російська спецслужба завербувала для підготовки ракетного удару по підприємству з виробництва безпілотних систем Сил оборони на заході України.