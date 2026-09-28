Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Затримано «сплячого» агента ФСБ, який готував удари по Херсону

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Затримано «сплячого» агента ФСБ, який готував удари по Херсону
Перед відступом із Херсона росіяни передали йому вогнепальну зброю
фото: СБУ

Колишній авіатехнік ЗСУ збирав дані про позиції українських військових для російської спецслужби

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Херсоні агента ФСБ, якого російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення та тривалий час тримала у «сплячому» режимі. За даними слідства, після активації він збирав інформацію про розташування українських захисників для підготовки російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За даними контррозвідки, затриманий раніше був авіатехніком армійської авіації ЗСУ. У 2018 році він звільнився зі служби, а під час окупації Херсона у 2022 році увійшов до агентурного апарату ФСБ.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини російська спецслужба залишила свого агента в обласному центрі. Він тривалий час не отримував активних завдань і перебував у так званому «режимі очікування».

У СБУ зазначають, що перед відступом із Херсона росіяни включили його до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» та передали йому вогнепальну зброю.

Згодом ФСБ активувала агента та доручила йому відстежувати місця розташування українських військових у Херсоні. За даними слідства, росіяни планували використовувати отриману інформацію для ударів керованими авіабомбами, безпілотниками та реактивною артилерією.

Для збору розвідданих чоловік використовував власний автомобіль та об'їжджав місто. Завдяки військовому досвіду й знанню місцевості він наносив оборонні об'єкти на топографічну карту, а також фотографував потенційні цілі на телефон.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час підготовки до передачі зібраних даних російському куратору після чергової розвідувальної поїздки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ, вогнепальну зброю, яку росіяни передали йому як «нагородну», а також прокремлівську символіку.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Матеріали кримінального провадження передали до суду. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. У разі обвинувального вироку йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що військова контррозвідка СБУ затримала мешканця Львівщини, якого російська спецслужба завербувала для підготовки ракетного удару по підприємству з виробництва безпілотних систем Сил оборони на заході України.

Читайте також:

Теги: СБУ ФСБ війна Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відповів на запитання журналіста без додаткових пояснень
Трамп звернувся до Путіна з Генасамблеї ООН (відео)
22 вересня, 16:57
Російські війська регулярно атакують Київську область ударними безпілотниками та ракетами
Окупанти атакували Київщину: спалахнула складська будівля
18 вересня, 18:17
Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність із жителями України
ЄС виділить Україні €3,3 млрд на ракети й дрони
18 вересня, 01:28
фото: proagro.com.ua (ілюстративне)
Росія атакувала судно Танзанії, яка підтримує Москву: загинув капітан
17 вересня, 11:25
На місцях влучань працюють екстрені служби
Окупанти атакували Одещину реактивними дронами: постраждали четверо людей
17 вересня, 10:35
Розширення кіл-зони докорінно змінило евакуацію поранених. Тепер це складна багаторівнева операція, де кожен етап має свої ризики, а перехід між ними іноді визначає, чи вдасться врятувати бійця
Чи врятує робот пораненого? Чого бракує між «нулем» і стабпунктом спецпроєкт. технології війни
17 вересня, 10:10
Флеш вважає, що системи перехоплення необхідно вже зараз адаптувати до нових реалій
Флеш попередив про нову технологію в російських дронах, яка ускладнить їх виявлення
9 вересня, 17:39
Зайнялася пожежа через російську атаку
РФ вдарила по промисловому підприємству у Кривому Розі: постраждали люди
31 серпня, 11:23
Триває 1650-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року
31 серпня, 08:26

Події в Україні

Буданов: Росію треба ставити на місце
Буданов: Росію треба ставити на місце
У Києві втретє за день оголошено повітряну тривогу
У Києві втретє за день оголошено повітряну тривогу
Росія вдруге за місяць вдарила по заводу «Рудь» в Житомирі
Росія вдруге за місяць вдарила по заводу «Рудь» в Житомирі
Ворог ударив по двох районах Харкова: понад 30 постраждалих, серед них діти (оновлено)
Ворог ударив по двох районах Харкова: понад 30 постраждалих, серед них діти (оновлено)
Україна здатна блокувати цілі галузі економіки Росії – Мадяр
Україна здатна блокувати цілі галузі економіки Росії – Мадяр
Білецький оголосив про завершення третього сезону операції «Вівальді»
Білецький оголосив про завершення третього сезону операції «Вівальді»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua