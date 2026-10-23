Генштаб ЗСУ зробив заяву про припинення вогню на Херсонщині

Українські військові готові виконати рішення Верховного Головнокомандувача для проведення гуманітарної місії в Олешках

Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Відповідні розпорядження доведуть до військ у встановленому порядку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, пише «Главком».

У Генштабі наголосили, що українські підрозділи вже неодноразово доставляли гуманітарні вантажі мешканцям Олешок і навколишніх сіл за допомогою безпілотників.

«Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований», – зазначили у Генштабі.

Заява пролунала після повідомлень про домовленість щодо тимчасового припинення вогню в районі Олешок. За інформацією Білого дому, локальне перемир’я має розпочатися 29 жовтня 2026 року, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних.

Мета гуманітарної місії – допомогти мешканцям міста, які залишаються без належного доступу до необхідних продуктів, медикаментів та інших засобів першої потреби.