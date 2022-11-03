У Херсоні з будівлі ОДА зник російський прапор (фото)

Хто зняв стяг наразі не відомо

У тимчасово окупованому Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник російський прапор. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого…Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.