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Херсонщина: зенітники за пів години збили два ворожі «Алігатори» 

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: зенітники за пів години збили два ворожі «Алігатори» 
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн
фото ілюстративне

Російські вертольоти збито у Бериславському районі 

Сьогодні, 24 жовтня, у Бериславському районі Херсонщини Збройні сили України знищили два ворожих вертольоти Ка-52. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«Без перерви на обід. З 13:00 по 13:30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряне командування «Південь» Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52», – йдеться в повідомленні.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

Теги: Херсонщина війна росія ЗСУ окупанти Україна

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