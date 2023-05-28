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У Києві лунають вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві лунають вибухи

У Києві попереджають про роботу ППО

У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога, повідомили й про роботу ППО на підступах до Києва.

Згодом про вибухи повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що унаслідок артилерійських ударів військ РФ по місту Куп’янськ та селу Циркуни Харківської області ввечері 27 травня одна людина загинула, ще одна дістала поранення. 

Також губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 27 травня, у суботу потрапив під обстріл у Шебекіному.

Зокрема лідери організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили ракетні атаки Росії на Україну, зокрема вчорашній обстріл медзакладу у Дніпрі, та запевнили у підтримці українського народу. 

Нагадаємо, що РФ почала масово відправляти строковиків в Бєлгородську область на кордон з Україною ще у 2022 році. Вони риють окопи, ховаються в бліндажах від прильотів, частина з них уже загинула. 

Читайте також: РФ змінила тактику обстрілів по Україні: названо причину

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