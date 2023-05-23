РФ змінила тактику обстрілів по Україні: названо причину

Сфера застосування російської авіації залишається обмеженою протягом всієї війни через українські засоби ППО

Сфера застосування російської авіації залишається обмеженою протягом всієї війни через українські засоби ППО. Тем не менш, за рік війни повітряно-космічні сили окупантів РФ трохи адаптувалися до теперішніх обмежень. Про це повідомляє RUSI.

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Зокрема, російські військові пристосувалися до дефіциту боєприпасів, тому авіаційними ударами передують атаки безпілотників, які виявляють слабкі місця українського ППО, що дозволяє проводити обстріл з меншим ризиком перехоплення.

Крім того, росіяни почали активніше використовувати модифіковані модулі планування і корекції (УМПК) авіабомби ФАБ-500. До слова, Росія володіє великими запасами цих снарядів.

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Раніше стало відомо, що Кремль намагається змінити тактику ракетних атак по Україні.

До слова, витрати Росії на оборону зросли на 282% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з новими даними, витрати на оборону в січні склали 1,18 трильйона рублів (354 мільярди грн), а в лютому – 822,4 мільярда рублів (246,72 мільярда грн). План витрат Росії на 2023 рік передбачає 4,98 трильйона рублів (1,49 трильйона грн) на оборону. Дані показують, що в січні-лютому країна витратила трохи понад 40% запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.