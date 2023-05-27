Ракетний удар по Дніпру: лідери ОБСЄ відреагували на обстріл медзакладу

ОБСЄ: «Ми найрішучіше засуджуємо це безглузде насильство, вчинене проти цивільного населення, яке продовжує платити жахливу ціну в цій війні»

Лідери організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили ракетні атаки Росії на Україну, зокрема вчорашній обстріл медзакладу у Дніпрі, та запевнили у підтримці українського народу. Спільну заяву чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі, генерального секретаря ОБСЄ Гельґи Марії Шмід, президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарети Седерфельт та генсека ПА ОБСЄ Роберто Монтелли опублікували на сайті ОБСЄ.

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«Ми засуджуємо ракетні обстріли України, які посилилися в останні тижні. Такі ракетні атаки є серйозними порушеннями прав людини, суперечать міжнародному гуманітарному праву і не приносять нічого, окрім... смертей і руйнувань, у тому числі серед цивільного населення», – йдеться у заяві.

Керівництво ОБСЄ назвало «особливо кричущим актом» ракетний удар Росії по медичному закладу у Дніпрі у п’ятницю.

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«Ми найрішучіше засуджуємо це безглузде насильство, вчинене проти цивільного населення, яке продовжує платити жахливу ціну в цій війні. Ми знову закликаємо Російську Федерацію негайно припинити атаки, припинити порушувати міжнародне право і дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ. Ми продовжуємо підтримувати Україну і її народ», – запевнили в ОБСЄ.

Нагадаємо, 26 травня близько 11:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Під час ракетної атаки на Дніпро окупанти також влучили у ветклініку.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака станом на ранок 27 травня, постраждали 32 людей, 13 з них перебувають у лікарні, п'ятеро з них – важкі. Загинули двоє чоловіків. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент прильоту. Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Генштаб ЗСУ повідомив, що по Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге – вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер».