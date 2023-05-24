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Росія відправляє строковиків охороняти Бєлгородську область – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія відправляє строковиків охороняти Бєлгородську область – ЗМІ
За словами ЗС РФ, строковики «виконують завдання, спрямовані на посилення та охорону державного кордону»
фото з відкритих джерел

Строковиків у Бєлгородську область відправляють ще з минулого року

РФ почала масово відправляти строковиків в Бєлгородську область на кордон з Україною ще у 2022 році. Вони риють окопи, ховаються в бліндажах від прильотів, частина з них уже загинула. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що мати одного строковика минулого року дізналася, що його відправлять у бік кордону з Україною, і почала разом з іншими жінками писати скарги в Міноборони РФ, Генпрокуратуру та інші інстанції.

Командування Західного військового округу відповіло, що призовники «виконують завдання, спрямовані на посилення та охорону державного кордону» на території Росії та до участі у війні їх не залучають. У відповіді від військової частини було сказано, що призовники перебувають у Бєлгородській області «для виконання такелажних робіт».

Інший строковик вирушив у Бєлгородську область у вересні 2022 року, і запевнив матір, що їх відправляють копати окопи поблизу кордону з Україною. Наступного дня він зателефонував з міста Валуйки (15 км від кордону з Україною – «Главком») і майже одразу ж потрапив під обстріл.

Повідомляється, що військові РФ потрапили під обстріл у середині січня, приблизно загинуло п'ятеро строковиків, двох доправили в лікарню з осколковими пораненнями. Солдати приїхали в Бєлгородську область із військової частини в Московській області.

Пізніше в соцмережах представники першого мотострілецького полку Таманської дивізії заявили, що «не забудуть братів».

Нагадаємо російський добровольчий корпус (РДК) знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині. За словами воїнів, це вже третій рейд на територію РФ цього разу біля села Безлюдівка Білгородської області.

Раніше легіон «Свобода Росії» опублікував відео, у якому звертається до росіян та закликає «не боятися, бо легіон повертається додому».

Пізніше військові також опублікували допис із закликом росіян залишатися вдома та не чинити опір.

До слова, дружини, дочки та матері мобілізованих з Тюменської області та Ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО) записали відеозвернення до влади: вони скаржаться, що їх чоловіків кидають на «першу лінію оборони» без будь-якої вогневої підтримки, не нараховують додаткові виплати за виконання таких бойових завдань, а приставлені до них командири так званої «ДНР» називають їх «гарматним м'ясом». Самі мобілізовані тим часом просять усіх небайдужих скинутися на шоломи, засоби захисту та дрони.

 

Теги: Бєлгород росія військові

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