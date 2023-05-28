Окупанти обстріляли Харківщину: є загиблий та поранена

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки

Унаслідок артилерійських ударів військ РФ по місту Куп’янськ та селу Циркуни Харківської області ввечері 27 травня одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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«У місті Куп’янськ у результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в селі Циркуни дістала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доставили до лікарні.

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На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки, зазначили в поліції.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області російські загарбники обстріляли села Садове та Зміївку, у результаті поранень зазнала 61-річна жінка.

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Також лідери організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили ракетні атаки Росії на Україну, зокрема вчорашній обстріл медзакладу у Дніпрі, та запевнили у підтримці українського народу.