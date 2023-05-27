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Соратник Путіна розказав, як страшно тепер на Бєлгородщині

Діана Гасюк
glavcom.ua
Соратник Путіна розказав, як страшно тепер на Бєлгородщині
губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков
фото з відкритих джерел

За словами В'ячеслава Гладкова, місто в суботу п'ять разів знаходилося під обстрілом

 

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 27 травня, у суботу потрапив під обстріл у Шебекіному. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Вперше, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти із машини. Знаряди розривалися на сусідній вулиці»,  – написав Гладков.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 27 травня, у місті Шебекіно в Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи. Гладков повідомив, що «вибуховою хвилею від прильоту снаряда ствольної артилерії пошкоджено фасад та вибито скло у льодовій арені, також є прильоти на територію парковки.

Також лідери організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили ракетні атаки Росії на Україну, зокрема обстріл медзакладу у Дніпрі, та запевнили у підтримці українського народу. 

До слова, у Херсонській області російські загарбники обстріляли села Садове та Зміївку, у результаті поранень зазнала 61-річна жінка. 

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Теги: обстріл машини жінка місто

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