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У Києво-Печерській лаврі священники моляться за окупантів (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києво-Печерській лаврі священники моляться за окупантів (відео)
У Києві на території Лаври священники співають проросійські пісні
скріншот

Український священник засудив служителів Лаври за прославляння країни-агресорки

На 262 день відкритої агресії Росії проти України, у Києво-Печерській Лаврі співають відверто проросійські пісні. Про це повідомив священник ПЦУ Михайло Омелян.

Священнослужитель опублікував відео на якому у Києво-Печерській Лаврі священники та парафіяни моляться за російських окупантів.

«На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях?? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до «церкви» окупанта?! Наші захисники Батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною «допомогою», – написав священник.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилося відео, як один із священників Російської православної церкви в Україні стріляє з ручного протитанкового гранатомета разом з російськими окупантами. 

Теги: священник окупанти відео

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