Головна Новини
search button user button menu button

Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
Роменська єпархія УПЦ МП на початку весни потрапила в окупацію. Попри це місцевий архієрей відвідує Росію та молиться за… вбивць українців

Після одіозного настоятеля Лаври Павла Україну покинув ще один митрополит

Митрополит Роменський і Буринський Іосиф (у миру Масленніков Олексій Олександрович) відвідав Росію під час повномасштабної війни в Україні. Відповідні фото з’явилися у соцмережі і спровокували бурхливе обговорення. Як підтвердили «Главкому»  джерела в УПЦ МП, архієрей поїхав до Росії з благословення керуючого справами цієї релігійної організації митрополита Антонія (Паканича). Саме він досі тримає зв'язок із верхівкою РПЦ, а Іосиф є однією з довірених осіб, так званим зв’язковим із патріархом Кирилом.

Особливе обурення користувачів викликало те, що черговий візит митрополита відбувся саме під час початку мобілізації росіян на війну в Україні, а також те, що поїздку архієрей здійснив попри заяви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) про підтримку вбивств українців російською армією. На оприлюднених фото митрополит з України молиться разом зі служителями РПЦ за швидшу мобілізацію російських солдатів.

Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ фото 1
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ фото 2
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ фото 3
Митрополит УПЦ МП «Роменський і Буринський» Іосиф (Масленіков) на богослужінні 25 вересня в місті Верхотурьє Свердловської області Уральського округу
Митрополит УПЦ МП «Роменський і Буринський» Іосиф (Масленіков) на богослужінні 25 вересня в місті Верхотурьє Свердловської області Уральського округу
скріншот з відео

В УПЦ МП запевняють, що поїздки Іосифа до Росії є досить частими.

Джерела «Главкома» в українських спецслужбах підтверджують регулярні перетини кордону митрополита. Вони також повідомили, що Іосиф в період тимчасової окупації Криму отримав російський паспорт.

У відкритих базах даних Росії дійсно є інформація, що  Масленников Олексій Олександрович подавав заяву на набуття російського громадянства.

Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ фото 4

24 серпня 2018 року Масленников Олексій Олександрович 03.11.1978 року народження вже як громадянин РФ з паспортом № 3915008213 авіарейсом 554 авіакомпанії «Нордавіа» здійснив переліт з окупованого Сімферополя до аеропорту «Домодєдово».

Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ фото 5

Також особа Масленников Олексій Олександрович 03.11.1978 року народження зі згаданим номером паспорта РФ значиться в російській базі даних «Жители РФ (связи) 2…».

Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ фото 6

Також можна встановити, де роменський архієрей отримав російський паспорт. Перші дві цифри документа означають регіон видачі, дві наступні – орган, який видав. Російські паспорти з серією 3915, за даними місцевих юристів, видавалися у тимчасово окупованому Севастополі.

Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ фото 7

Підтвердження, що ці коди, закріплені саме за анексованим Кримом, можна знайти і на інших російських ресурсах.

Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ фото 8

Роменська єпархія Української православної церкви Московського патріархату у березні цього року потрапила в окупацію. Місцеві жителі  вибивали російських солдат. У місті Ромни російські військові, що стояли на дорозі, вдень 5 березня розстріляли АЗС з бійцями територіальної оборони, які намагалися зупинити ворожу колону. Один боєць загинув. Також ввечері 5 березня російські військові, які стояли колоною на дорозі, розстріляли дві цивільні машини. Автівки їхали зі сторони Сум. Трапилося це неподалік села Пустовійтівка. Однією автівкою була машина таксі, яка везла матір та її 17-тирічного сина. Таксист загинув на місці, жінка з сином потрапили до лікарні.

Нагадаємо, 1 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Попередньо повідомлялося, що єпископа затримали при незаконній спробі вивезти з України церковне майно з документом, який він нібито сам собі виписав

Читайте також: Скандальний митрополит Павло підтвердив, що виїхав з України
Теги: єпархія скандал Російська православна церква в Україні релігія РПЦ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руйнувань зазнали 173 релігійні споруди, які належать Українській православній церкві
За п'ять місяців війни зазнали руйнувань 183 релігійні споруди
25 липня, 04:58
Події розпочалися ввечері 15 липня, коли президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перебував у відпустці зі своєю сім'єю у Мармарисі
Тероризм не має громадянства, етнічності та релігії Авторська стаття
15 липня, 08:00
Нове покоління українців вже розумітиме ціну свободи
Націоналізм – релігія еліти
7 вересня, 21:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
39K
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
26K
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
13K
У військовій формі на трофейному танку. Добкін здивував соцмережі
12K
ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією (фото)
9015
Меркель заявила, що міцний мир у Європі неможливий без Росії: Банкова відреагувала

Новини

ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
Сьогодні, 07:09
Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW
Сьогодні, 06:27
У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Вчора, 14:11
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Вчора, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Вчора, 07:01

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту