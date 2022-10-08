Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ

Роменська єпархія УПЦ МП на початку весни потрапила в окупацію. Попри це місцевий архієрей відвідує Росію та молиться за… вбивць українців

Після одіозного настоятеля Лаври Павла Україну покинув ще один митрополит

Митрополит Роменський і Буринський Іосиф (у миру Масленніков Олексій Олександрович) відвідав Росію під час повномасштабної війни в Україні. Відповідні фото з’явилися у соцмережі і спровокували бурхливе обговорення. Як підтвердили «Главкому» джерела в УПЦ МП, архієрей поїхав до Росії з благословення керуючого справами цієї релігійної організації митрополита Антонія (Паканича). Саме він досі тримає зв'язок із верхівкою РПЦ, а Іосиф є однією з довірених осіб, так званим зв’язковим із патріархом Кирилом.

Особливе обурення користувачів викликало те, що черговий візит митрополита відбувся саме під час початку мобілізації росіян на війну в Україні, а також те, що поїздку архієрей здійснив попри заяви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) про підтримку вбивств українців російською армією. На оприлюднених фото митрополит з України молиться разом зі служителями РПЦ за швидшу мобілізацію російських солдатів.

Митрополит УПЦ МП «Роменський і Буринський» Іосиф (Масленіков) на богослужінні 25 вересня в місті Верхотурьє Свердловської області Уральського округу скріншот з відео

В УПЦ МП запевняють, що поїздки Іосифа до Росії є досить частими.

Джерела «Главкома» в українських спецслужбах підтверджують регулярні перетини кордону митрополита. Вони також повідомили, що Іосиф в період тимчасової окупації Криму отримав російський паспорт.

У відкритих базах даних Росії дійсно є інформація, що Масленников Олексій Олександрович подавав заяву на набуття російського громадянства.

24 серпня 2018 року Масленников Олексій Олександрович 03.11.1978 року народження вже як громадянин РФ з паспортом № 3915008213 авіарейсом 554 авіакомпанії «Нордавіа» здійснив переліт з окупованого Сімферополя до аеропорту «Домодєдово».

Також особа Масленников Олексій Олександрович 03.11.1978 року народження зі згаданим номером паспорта РФ значиться в російській базі даних «Жители РФ (связи) 2…».

Також можна встановити, де роменський архієрей отримав російський паспорт. Перші дві цифри документа означають регіон видачі, дві наступні – орган, який видав. Російські паспорти з серією 3915, за даними місцевих юристів, видавалися у тимчасово окупованому Севастополі.

Підтвердження, що ці коди, закріплені саме за анексованим Кримом, можна знайти і на інших російських ресурсах.

Роменська єпархія Української православної церкви Московського патріархату у березні цього року потрапила в окупацію. Місцеві жителі вибивали російських солдат. У місті Ромни російські військові, що стояли на дорозі, вдень 5 березня розстріляли АЗС з бійцями територіальної оборони, які намагалися зупинити ворожу колону. Один боєць загинув. Також ввечері 5 березня російські військові, які стояли колоною на дорозі, розстріляли дві цивільні машини. Автівки їхали зі сторони Сум. Трапилося це неподалік села Пустовійтівка. Однією автівкою була машина таксі, яка везла матір та її 17-тирічного сина. Таксист загинув на місці, жінка з сином потрапили до лікарні.

Нагадаємо, 1 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Попередньо повідомлялося, що єпископа затримали при незаконній спробі вивезти з України церковне майно з документом, який він нібито сам собі виписав