Московський піп разом з окупантами стріляв по українцях (відео)

Відео надав священник, що не підтримує «співбратів», які беруть до рук зброю

У мережі з’явилося відео, як один із священників Російської православної церкви в Україні стріляє з ручного протитанкового гранатомета разом з російськими окупантами. Відповідне відео оприлюднив доктор теології, директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило.

За словами Сергія Шумила, відео йому надав священник РПЦ, який «обурений і не підтримує таке безумство своїх співбратів».

«Священник РПЦ МП, який представився як «представник Московської духовної академії», разом з російськими окупантами обстрілює мирних православних українців зі словами «Христос воскрес». Це все, що треба знати про РПЦ МП і породжену нею неонацистську єретичну ідеологію «русского міра». Ще одна ілюстрація червоного російського сергіанства», – йдеться у дописі.

Сергіанство – публіцистичний термін, під яким найчастіше розуміється політика беззастережної лояльності керівництва Російської православної церкви щодо світської влади.

Зазначимо, раніше Служба безпеки України викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Йдеться про Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких).

До слова, один із головних апологетів «руського миру», намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло останні дні перебував у Туреччині. Про це повідомили «Главкому» джерела в українських правоохоронних органах, відповідаючи на питання, куди саме прямував митрополит, коли його затримали на кордоні з Молдовою.

Нагадаємо, Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь в оголошенні незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.

Також під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один Архімандрит УПЦ – Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що всі українські громадяни, які їздили на так звану церемонію у Кремль – колаборанти, які повинні отримати кримінальні провадження та сидіти в тюрмі. Це стосується і представників духовенства УПЦ московського патріархату.