Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 

Родина бійця ЗСУ не захотіла по похороні бачити священнослужителів московського патріархату

У селі Чорна Тиса Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області священник Свято-Успенського храму не дозволив занести тіло загиблого молодого хлопця Дмитра Спасюка до церкви перед погребінням. Про це повідомила волонтерка Тетяна Когутич у Facebook.

Дмитро Спасюк із Чорної Тиси загинув 7 жовтня у віці 26 років. Молодший сержант, командир бойової машини зенітного ракетного взводу підрозділу 128 бригади, на момент повномасштабного вторгнення був у Чехії, але повернувся в Україну і пішов до війська. Раніше був контрактником, служив у ЗСУ, був в АТО.

Зі слів брата загиблого, сім'я не схотіла, аби Дмитра відспівував місцевий священник. Його попередили про те, що на чин похорону запросили інших отців із сусіднього Ясіня, де є парафії Української православної церкви.

«Мені перед похороном зателефонував голова, просив попередити священника, що ховатиме не він. Я подзвонив і сказав, мовляв, отче Віталію, так і так, на похороні у Дмитра правитимуть українські. А він мені на те: «А я що, москальський?» та й виключив телефон», – розповідає брат загиблого Ярослав.

Далі, за словами брата, отець Віталій більше не брав слухавки і ні з ким не спілкувався.

На похорон Дмитра Спасюка зійшлося дуже багато людей. За традицією, перед погребінням у Чорній Тисі заведено заносити померлого до церкви.

«Коли процесія підійшла до воріт церкви, представник церковної двадцятки вийшов, став на воротах і сказав, щоб несли в обхід. Виявилося, що двері до храму закриті зсередини. Там перебували старші жінки, вони визирали з вікон. Тоді тіло Дмитра в труні поклали просто перед входом до храму, відспівали і потім вже так понесли на кладовище», – розказує волонтерка.

Потім родичам розказали, що священник начебто сильно образився, що його не запросили хоронити Дмитра Спасюка і що начебто саме він сказав не пускати похоронну процесію до храму.

Спасюки і місцеві жителі цю ситуацію не хочуть лишати без реагування та прагнуть розголосу.

Нагадаємо, після майже восьми місяців війни з Росією та формального відокремлення УПЦ МП від свого московського начальства й оголошення про повну самостійність, насправді залежності від Москви ця релігійна організація так і не позбулася. Про це свідчать дані, отримані «Главкомом». Наприклад, правління справами московської патріархії РПЦ досі систематично розсилає єпархіям Української православної церкви обов’язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот, а українські священники запрошуються до Москви.

До слова, сьогодні, 18 жовтня, Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ.

Нещодавно, СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії.