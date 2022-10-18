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Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 
Дмитро Спасюк із Чорної Тиси загинув 7 жовтня у віці 26 років
фото: Ясінянська територіальна громада 

Родина бійця ЗСУ не захотіла по похороні бачити священнослужителів московського патріархату

У селі Чорна Тиса Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області священник Свято-Успенського храму не дозволив занести тіло загиблого молодого хлопця Дмитра Спасюка до церкви перед погребінням. Про це повідомила волонтерка Тетяна Когутич у Facebook.

Дмитро Спасюк із Чорної Тиси загинув 7 жовтня у віці 26 років. Молодший сержант, командир бойової машини зенітного ракетного взводу підрозділу 128 бригади, на момент повномасштабного вторгнення був у Чехії, але повернувся в Україну і пішов до війська. Раніше був контрактником, служив у ЗСУ, був в АТО.  

Зі слів брата загиблого, сім'я не схотіла, аби Дмитра відспівував місцевий священник. Його попередили про те, що на чин похорону запросили інших отців із сусіднього Ясіня, де є парафії Української православної церкви.

«Мені перед похороном зателефонував голова, просив попередити священника, що ховатиме не він. Я подзвонив і сказав, мовляв, отче Віталію, так і так, на похороні у Дмитра правитимуть українські. А він мені на те: «А я що, москальський?» та й виключив телефон», – розповідає брат загиблого Ярослав. 

Далі, за словами брата, отець Віталій більше не брав слухавки і ні з ким не спілкувався.

На похорон Дмитра Спасюка зійшлося дуже багато людей. За традицією, перед погребінням у Чорній Тисі заведено заносити померлого до церкви. 

Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП)  фото 1

«Коли процесія підійшла до воріт церкви, представник церковної двадцятки вийшов, став на воротах і сказав, щоб несли в обхід. Виявилося, що двері до храму закриті зсередини. Там перебували старші жінки, вони визирали з вікон. Тоді тіло Дмитра в труні поклали просто перед входом до храму, відспівали і потім вже так понесли на кладовище», – розказує волонтерка.

Потім родичам розказали, що священник начебто сильно образився, що його не запросили хоронити Дмитра Спасюка і що начебто саме він сказав не пускати похоронну процесію до храму.  

Спасюки і місцеві жителі цю ситуацію не хочуть лишати без реагування та прагнуть розголосу.

Нагадаємо, після майже восьми місяців війни з Росією та формального відокремлення УПЦ МП від свого московського начальства й оголошення про повну самостійність, насправді залежності від Москви ця релігійна організація так і не позбулася. Про це свідчать дані, отримані «Главкомом». Наприклад, правління справами московської патріархії РПЦ досі систематично розсилає єпархіям Української православної церкви обов’язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот, а українські священники запрошуються до Москви.  

До слова, сьогодні, 18 жовтня, Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ. 

Нещодавно, СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії.

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Теги: церква Закарпаття телефон священник свято похорон машини кладовище громада

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