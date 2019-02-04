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    Події в Україні

    У Кіровоградській області померла людина через ускладнення від грипу

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    Це вже другий летальний випадок в області - У Кіровоградській області померла людина через ускладнення від грипу
    Це вже другий летальний випадок в області

    Людина померла через ускладення від вірусу грипу типу А (H3N2) Сінгапур

    У Кіровоградській області зареєстрували летальний випадок через ускладнення від грипу. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.

    «Зареєстровано летальний випадок через ускладнення від грипу в Кропивницькому районі. Вірусологічно підтверджений вірус грипу типу А (H3N2) Сінгапур. Це вже другий летальний випадок в області», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що з початку епідсезону в області зареєстровано 27 випадків грипу, викликаних вказаними штамом вірусу. При цьому відомо, що всі хворі не були щеплені проти грипу.

    Загалом, як інформували в лабораторному центрі, епідемічна ситуація з ГРВІ на п'ятому тижні 2019 року в області була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідпоріг (-10,5%).

    «Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулося 4151 мешканець області, з них 64,3% діти. Всього госпіталізованих – 263», - доповіли у відомстві.

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