У Кіровоградській області померла людина через ускладнення від грипу



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Це вже другий летальний випадок в області

Людина померла через ускладення від вірусу грипу типу А (H3N2) Сінгапур

У Кіровоградській області зареєстрували летальний випадок через ускладнення від грипу. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.

«Зареєстровано летальний випадок через ускладнення від грипу в Кропивницькому районі. Вірусологічно підтверджений вірус грипу типу А (H3N2) Сінгапур. Це вже другий летальний випадок в області», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з початку епідсезону в області зареєстровано 27 випадків грипу, викликаних вказаними штамом вірусу. При цьому відомо, що всі хворі не були щеплені проти грипу.

Загалом, як інформували в лабораторному центрі, епідемічна ситуація з ГРВІ на п'ятому тижні 2019 року в області була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідпоріг (-10,5%).

«Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулося 4151 мешканець області, з них 64,3% діти. Всього госпіталізованих – 263», - доповіли у відомстві.