У котельні школи на Миколаївщині стався вибух: під завалами опинилась людина (фото)

ДСНС вживає заходи для порятунку людини

У понеділок, 1 березня, вранці стався вибух твердопаливного котла на території загальноосвітньої школи в с. Іванівка Очаківського району Миколаївської області. Інформація про це надійшла на лінію «101» о 07:36.

Внаслідок вибуху у приміщенні котельної під залізобетонною плитою опинилася людина, повідомляє пресслужба ДСНС України.

На місці також виникла пожежа площею 2 кв. м.

За викликом виїхали два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області і додатково направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С, автокран КTA-18 на базі КамАЗ-53228 для розбору зруйнованих конструкцій та деблокування постраждалого.

Наразі вживаються всі необхідні заходи для порятунку громадянина.

Обставини події з’ясовуються.

На місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687.