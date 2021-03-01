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    У котельні школи на Миколаївщині стався вибух: під завалами опинилась людина (фото)

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    У котельні обвалились конструкції - У котельні школи на Миколаївщині стався вибух: під завалами опинилась людина (фото)
    У котельні обвалились конструкції
    Фото: ДСНС

    ДСНС вживає заходи для порятунку людини

    У понеділок, 1 березня, вранці стався вибух твердопаливного котла на території загальноосвітньої школи в с. Іванівка Очаківського району Миколаївської області. Інформація про це надійшла на лінію «101» о 07:36.

    Внаслідок вибуху у приміщенні котельної під залізобетонною плитою опинилася людина, повідомляє пресслужба ДСНС України.

    На місці також виникла пожежа площею 2 кв. м.

    За викликом виїхали два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області і додатково направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С, автокран КTA-18 на базі КамАЗ-53228 для розбору зруйнованих конструкцій та деблокування постраждалого.

    Наразі вживаються всі необхідні заходи для порятунку громадянина.

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    У котельні школи на Миколаївщині стався вибух: під завалами опинилась людина (фото)
    У котельні школи на Миколаївщині стався вибух: під завалами опинилась людина (фото)

    Обставини події з’ясовуються.

    На місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687.

    Теги: вибух ДСНС школа Миколаївщина рятувальники
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