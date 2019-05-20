У Ковелі розшукують зниклого юнака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юнак зник 16 травня 2019 року в місті Ковелі і до сьогодні не знайдений

Поліція та родина розшукує ковельчанина Володимира Бутмирчука (1997 року народження, Волинська область). Про це йдеться у соцмережі Facebook.

Зазначається, що юнак зник 16 травня (четвер) 2019 року в місті Ковелі, після того, як поїхав на прогулянку на гірському велосипеді червоного кольору.

«Володимир був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинсові штани, сині черевики. Парубок середнього зросту, з борідкою. Має рудий колір волосся», - написала його мама Анастасія.

Як повідомляють правоохоронці, на сьогодні, 20 травня, Володимира ще не знайшли!

«16 травня 2019 року в м. Ковель після обіду йшов проливний дощ. Володимир виїхав орієнтовно після 13год.00хв. якраз перед початком дощу. При собі юнак не мав грошей і не мав мобільного телефону. Не мав звички без попередження відлучатися з дому на довгий час», - повідомляє мама Бутмирчука.

Очевидці стверджують, що того дня орієнтовно 14.00 Бутмирчука бачили у місті Ковель у мікрорайоні «Сільмаш» біля загальноосвітньої школи №11-ліцей. «Також знайшлися ті, хто бачив востаннє зниклого юнака того ж 16 травня 2019 року поміж 14.00-15.00 в районі вулиці Олексія Шума (колишня назва - «Боженка») і вулиці Окружної недалеко від місця проживання», - інформують првоохоронці.

У соцмережі звернулася до містян:

«1) не створюйте і не поширюйте чуток і неперевіреної інформації. Це шкодить пошуковим роботам;

2) жителі міста Ковеля Волинської області, будь ласка, перевірте записи з відео-реєстраторів і відео-камер за 16 травня 2019 року з 12.00 по 23.00 на всій території міста Ковеля. Якщо щось виявите, то буть ласка, зверніться до родини чи поліції;

3) допоможіть розклеїти листівки-оголошення про розшук зниклого юнака;

4) допоможіть у пошуках і прочісуванні прилеглих територій чи закинутих довгобудів чи недобудованих об’єктів;

Не лишайтеся байдужими до чужого горя!

Мама юнака Анастасія Бутмирчук, як і вся родина, через пережиті сильні душевні хвилювання, перебуває у важкому стані, але благає продовжувати пошуки сина», - пишуть друзі родини Бутмирчуків.