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    Події в Україні

    У Ковелі розшукують зниклого юнака

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    У Ковелі розшукують зниклого юнака

    Юнак зник 16 травня 2019 року в місті Ковелі і до сьогодні не знайдений

    Поліція та родина розшукує ковельчанина Володимира  Бутмирчука (1997 року народження, Волинська область). Про це йдеться у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що юнак зник 16 травня (четвер) 2019 року в місті Ковелі, після того, як поїхав на прогулянку на гірському велосипеді червоного кольору.

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    «Володимир був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинсові штани, сині черевики. Парубок середнього зросту, з борідкою. Має рудий колір волосся», - написала його мама Анастасія. 

    Як повідомляють правоохоронці, на сьогодні, 20 травня, Володимира ще не знайшли!

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    У Ковелі розшукують зниклого юнака
    У Ковелі розшукують зниклого юнака
    У Ковелі розшукують зниклого юнака

    «16 травня 2019 року в м. Ковель після обіду йшов проливний дощ. Володимир виїхав орієнтовно після 13год.00хв. якраз перед початком дощу. При собі юнак не мав грошей і не мав мобільного телефону. Не мав звички без попередження відлучатися з дому на довгий час», - повідомляє мама Бутмирчука.

     Очевидці стверджують, що того дня орієнтовно 14.00 Бутмирчука бачили у місті Ковель у мікрорайоні «Сільмаш» біля загальноосвітньої школи  №11-ліцей. «Також знайшлися ті, хто бачив востаннє зниклого юнака того ж 16 травня 2019 року поміж 14.00-15.00 в районі вулиці Олексія Шума (колишня назва - «Боженка») і вулиці Окружної недалеко від місця проживання», - інформують првоохоронці.

    У соцмережі звернулася до містян:

    «1) не створюйте і не поширюйте чуток і неперевіреної інформації. Це шкодить пошуковим роботам;

     2) жителі міста Ковеля Волинської області, будь ласка, перевірте записи з відео-реєстраторів і відео-камер за 16 травня 2019 року з 12.00 по 23.00 на всій території міста Ковеля. Якщо щось виявите, то буть ласка, зверніться до родини чи поліції;

    3) допоможіть розклеїти листівки-оголошення про розшук зниклого юнака;

    4) допоможіть у пошуках і прочісуванні прилеглих територій чи закинутих довгобудів чи недобудованих об’єктів;

     Не лишайтеся байдужими до чужого горя!

    Мама юнака Анастасія Бутмирчук, як і вся родина, через пережиті сильні душевні хвилювання, перебуває у важкому стані, але благає продовжувати пошуки сина», - пишуть друзі родини Бутмирчуків.

     

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