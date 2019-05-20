На Подолі сталася бійка зі стріляниною (фото)



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Інцидент стався на столичному Подолі Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали підозрюваних у хуліганстві

До поліції звернувся перехожий та повідомив, що на проспекті Правди він чув постріли та побачив бійку групи осіб. На місце події виїхали працівники поліції охорони, екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та швидка медична допомога. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Начальник територіального управління поліції Владислав Іщенко розповів, що батько разом зі своєю дитиною були на дитячому майданчику, коли до них підійшла група молодиків, які почали чіплятися до нього, а після цього вчинили з ним бійку. На прохання киянина припинити протиправні дії правопорушники не реагували.

Чоловік мав при собі травматичний пістолет та здійснив спочатку два попереджувальні постріли в повітря, щоб зупинити зловмисників, а потім був змушений стріляти у нападників.

Внаслідок інциденту поранення отримали двоє правопорушників та сам потерпілий. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські провели огляд місця події, звідки вилучили стріляні гільзи, патрони та опитали очевидців.

Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися місцеві мешканці 1990, 1984 та 1973 років народження. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місцезнаходження ще одного підозрюваного, який втік з місця події.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.