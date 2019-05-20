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    В автівці з подвійним дном чоловік намагався вивезти з ЧАЕС рибу та метал (фото)

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    Чоловік облаштував схованку в автомобілі ЗАЗ - В автівці з подвійним дном чоловік намагався вивезти з ЧАЕС рибу та метал (фото)
    Чоловік облаштував схованку в автомобілі ЗАЗ
    Фото: Нацполіція

    Правопорушником виявився 58-річний працівник одного з підприємств зони ЧАЕС

    Працівники поліції під час несення служби на КПП «Дитятки» зупинили автомобіль ЗАЗ. Під час огляду автівки у багажному відділення поліцейські виявили металеві листи, а під ними кустарним способом зроблену схованку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    У потаємному відділенні чоловік намагався вивезти з зони відчуження 4 пакети з рибою та 16 металевих труб різного розміру без відповідних на це документів.

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    Правопорушником виявився 58-річний працівник одного з підприємств зони ЧАЕС.

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    В автівці з подвійним дном чоловік намагався вивезти з ЧАЕС рибу та метал (фото)
    В автівці з подвійним дном чоловік намагався вивезти з ЧАЕС рибу та метал (фото)
    В автівці з подвійним дном чоловік намагався вивезти з ЧАЕС рибу та метал (фото)
    В автівці з подвійним дном чоловік намагався вивезти з ЧАЕС рибу та метал (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 267-1  «Порушення вимог радіаційного режиму».

    Поліцейські встановлюють походження металевих листів, труб та риби, які вилучені у якості речових доказів. Триває слідство.

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