В автівці з подвійним дном чоловік намагався вивезти з ЧАЕС рибу та метал (фото)



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Чоловік облаштував схованку в автомобілі ЗАЗ Фото: Нацполіція

Правопорушником виявився 58-річний працівник одного з підприємств зони ЧАЕС

Працівники поліції під час несення служби на КПП «Дитятки» зупинили автомобіль ЗАЗ. Під час огляду автівки у багажному відділення поліцейські виявили металеві листи, а під ними кустарним способом зроблену схованку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У потаємному відділенні чоловік намагався вивезти з зони відчуження 4 пакети з рибою та 16 металевих труб різного розміру без відповідних на це документів.

Правопорушником виявився 58-річний працівник одного з підприємств зони ЧАЕС.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 267-1 «Порушення вимог радіаційного режиму».

Поліцейські встановлюють походження металевих листів, труб та риби, які вилучені у якості речових доказів. Триває слідство.