Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі
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На площу перед будівлею Адміністрації президента пропускають всіх охочих
Президент Володимир Зеленський у супроводі близько сотні людей пройшов від Маріїнського палацу до АП
На площу перед будівлею Адміністрації президента в Києві, куди пішки прийшов після інавгурації глава держави Володимир Зеленський, пропускають всіх охочих.
Станом на 14:40 на площі перед АП перебувало кілька сотень людей. Також працює поліція діалогу. Перед центральним входом в будівлю вистелили червону доріжку, на якій фотографуються усі охочі.
Як відомо, раніше Зеленський у супроводі близько сотні людей пройшов від Маріїнського палацу до АП. Перед цим президент провів у Маріїнському палаці прийом глав іноземних делегацій.
Раніше повідомлялося, що дружина і батьки шостого президента України Володимира Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.
Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.
На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.
Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.
Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.
Джерело: Укрінформ