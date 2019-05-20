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    Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі

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    <p>На площу перед будівлею Адміністрації президента пропускають всіх охочих</p> - Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі

    На площу перед будівлею Адміністрації президента пропускають всіх охочих

    Фото: Укрінформ

    Президент Володимир Зеленський у супроводі близько сотні людей пройшов від Маріїнського палацу до АП

    На площу перед будівлею Адміністрації президента в Києві, куди пішки прийшов після інавгурації глава держави Володимир Зеленський, пропускають всіх охочих.

    Станом на 14:40 на площі перед АП перебувало кілька сотень людей. Також працює поліція діалогу. Перед центральним входом в будівлю вистелили червону доріжку, на якій фотографуються усі охочі.

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    Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі
    Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі
    Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі
    Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі
    Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі
    Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі
    Фото: Укрінформ

    Як відомо, раніше Зеленський у супроводі близько сотні людей пройшов від Маріїнського палацу до АП. Перед цим президент провів у Маріїнському палаці прийом глав іноземних делегацій.

    Раніше повідомлялося, що дружина і батьки шостого президента України Володимира Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

    Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

     Читайте також: Інавгураційна промова Володимира Зеленського

    Джерело: Укрінформ

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