Біля будівлі Адміністрації президента з’явилася червона доріжка, де фотографуються усі охочі



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На площу перед будівлею Адміністрації президента пропускають всіх охочих Фото: Укрінформ

Президент Володимир Зеленський у супроводі близько сотні людей пройшов від Маріїнського палацу до АП

На площу перед будівлею Адміністрації президента в Києві, куди пішки прийшов після інавгурації глава держави Володимир Зеленський, пропускають всіх охочих.

Станом на 14:40 на площі перед АП перебувало кілька сотень людей. Також працює поліція діалогу. Перед центральним входом в будівлю вистелили червону доріжку, на якій фотографуються усі охочі.

Як відомо, раніше Зеленський у супроводі близько сотні людей пройшов від Маріїнського палацу до АП. Перед цим президент провів у Маріїнському палаці прийом глав іноземних делегацій.

Раніше повідомлялося, що дружина і батьки шостого президента України Володимира Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

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Джерело: Укрінформ